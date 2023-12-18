Российская гимнастка сравнила внутренние и международные турниры

Крамаренко призналась, что российские гимнастки скучают по международным стартам

Российская гимнастка Лала Крамаренко сравнила внутренние и международные турниры. Ее слова приводит РИА Новости.

Крамаренко призналась, что скучает по международным стартам. «Это другие эмоции, другие выступления», — рассказала 19-летняя гимнастка.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила об отказе представительниц сборной страны от выступлений на международных турнирах без флага и гимна. Она назвала позором возможное выступление российских спортсменов на Играх-2024 в нейтральном статусе.

1 декабря генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах. Спортсмены не смогут принять участие в европейских соревнованиях с 1 января 2024 года вопреки решению Международной федерации гимнастики (FIG).

