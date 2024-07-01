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11:43, 1 июля 2024Наука и техника

Российские ракетные корабли получат дополнительную защиту от дронов

Российские МРК получат допзащиту машинного отделения от морских дронов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Малые ракетные корабли (МРК), которые строят для Военно-морского флота (ВМФ) России, получат дополнительную защиту машинного отделения от морских дронов. Об этом гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказал РИА Новости.

«Супостат понимает, что его основная задача — сначала обездвижить наше судно, а потом добить, и все, что он делает, это бьет в машинное отделение корабля. Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это "узкое место" на всех кораблях. Это сердце корабля. (…) И мы сделаем дополнительную защиту», — сказал он.

«Ак Барс» строит для ВМФ России различные корабли, включая МРК проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М».

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В июне Мистахов сообщил, что командование ВМФ России требует от судостроителей обеспечить серийное производство кораблей, характеристики которых подтвердились эксплуатацией.

В том же месяце «Известия» писали, что МРК «Ставрополь» проекта 21631, который спустили на воду на Зеленодольском судостроительном заводе, отправят на Балтийский флот.

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      Даниил Иринин
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