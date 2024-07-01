Российский завод немецкой BASF по производству лаков и красок сменил владельца

Собственником лакокрасочного производства BASF в Подмосковье стала компания РФ

Один из крупнейших в РФ производителей лакокрасочных материалов — ООО «Лакра Синтез» — стал единственным владельцем ООО «БАСФ Восток», учрежденного в Павловском Посаде (Московская область) в 1999 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Продажу подмосковного производства немецкой BASF, занимающегося изготовлением красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик, в мае одобрил своим распоряжением президент России Владимир Путин.

В 2022 году на фоне ужесточения западных санкций поставщики «БАСФ Восток» уведомили компанию о невозможности продолжать отгрузки по действующим договорам, так как все их основные товары были запрещены к ввозу в Россию, писал «Коммерсант». В результате компания, среди крупных клиентов которой называют «АвтоВАЗ», выпустила 870 тонн лакокрасочных материалов против 3,39 тысячи тонны годом ранее.

В том же 2022-м BASF приняла решение о сокращении деятельности в России и Белоруссии. Позднее этот крупнейший в мире химический концерн отчитался о чистых убытках в размере 1,4 миллиарда евро по итогам года. Такие потери связывали с обесценением активов его дочерней нефтегазовой Wintershall Dea. Сама компания заявила об уходе из России и анонсировала продажу британской Harbour Energy всего бизнеса кроме связанных с Россией предприятий и газотранспортного бизнеса в Германии.