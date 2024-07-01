Тарпищев рассказал о проблемах с допуском россиян на Олимпиаду-2024

Тарпищев заявил о сохраняющихся проблемах с допуском россиян к Олимпиаде-2024

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал об участии россиян в Олимпийских играх-2024. Его слова приводит РИА Новости.

Тарпищев заявил о сохраняющихся проблемах с допуском россиян к Играм в Париже. «На Олимпийских играх мы не участвуем в командном зачете, выступают нейтральные спортсмены в крайне ограниченном количестве», — отметил он, добавив, что на спортсменов ложится большой груз ответственности в крайне сложной политической обстановке.

Глава ФТР также объяснил принцип формирования состава российской олимпийской команды. «В этот раз мы договорились, что те, кто участвовал и завоевал медали в Токио, на этих Играх не выступают, играет молодежный состав», — подчеркнул Тарпищев.

Ранее ФТР объявила, что на Олимпиаде выступят Даниил Медведев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова. При этом допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) на данный момент получили только Медведев, Сафиуллин, Котов, Александрова и Андреева.