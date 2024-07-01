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16:08, 1 июля 2024Спорт

Тренер назвала пять причин заниматься растяжкой

Тренер Гуфранова: занятия растяжкой помогут улучшить мобильность суставов

Фото: PxHere

Соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA Ксения Гуфранова назвала пять причин заниматься растяжкой. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Занятия растяжкой помогают улучшить мобильность суставов и эластичность мышц. Гуфранова заявила, что при регулярных занятиях снижается риск возникновения артрозов, снимаются мышечные зажимы и напряжение. При этом она добавила, что важно не переусердствовать и не спровоцировать гипермобильность суставов.

Также на занятиях растяжкой минимальны риски травм. Кроме того, стрейчинг помогает привести тело в тонус, подтянуть фигуру и улучшить выносливость. Еще одна причина сделать выбор в пользу растяжки — она помогает отдохнуть и расслабиться. «Можно сказать, что данное направление — это ленивый вид тренировки, когда не хочется активно заниматься и потеть в зале. Стрейчинг позволяет получить необходимый уровень нагрузки, но при этом не ведет к усталости», — подчеркнула Гуфранова.

Наконец, растяжка подходит для начала и завершения силовых и кардиозанятий. «Именно растяжка запускает эффективный восстановительный процесс после насыщенной тренировки», — заключила специалист.

Ранее Гуфранова дала совет для получения осиной талии. Она предложила делать упражнение «сотня».

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