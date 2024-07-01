Три российских теннисиста отказались от приглашения на Олимпиаду

Андрей Рублев, Анна Калинская и Дарья Касаткина отказались от приглашения на ОИ

Российские теннисисты Андрей Рублев, Дарья Касаткина и Анна Калинская отказались принимать приглашение на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Организация обновила список россиян, которые допущены до участия в Играх. Места отказавшихся теннисистов достались Роману Сафиуллину, Павлу Котову и Диане Шнайдер.

Ранее МОК объявил имена первых допущенных к Играм-2024 россиян. В список вошли восемь теннисистов. В гребле, стрельбе и современном пятиборье представителей России на Играх не будет.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.