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18:01, 1 июля 2024Спорт

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении самого дорогого игрока сборной Англии

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Джуда Беллингема

Фото: Lee Smith / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении футболиста сборной Англии Джуда Беллингема. Об этом сообщается на сайте организации.

В союзе проведут разбирательство по поводу неприличного жеста игрока в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словакии. Игрок взял себя за пах и, предположительно, обратился к словацким футболистам. Сам Беллингем отметил, что жест был шуткой, которую он адресовал близким друзьям, находящимся на трибунах.

Беллингем — самый дорогой футболист сборной Англии на нынешнем турнире. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Атакующий полузащитник в матче со Словакией сравнял счет на последних секундах добавленного времени ударом через себя и перевел игру в овертайм. Там англичане отличились еще раз и вышли в четвертьфинал.

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      Алексей Гусев
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