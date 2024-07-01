Сборные Англии и Испании стали четвертьфиналистами Евро-2024

Сборные Англии и Испании стали четвертьфиналистами Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Англичане победили словаков и в четвертьфинале сыграют со сборной Швейцарии. Матч 1/4 финала состоится 6 июля. В другом четвертьфинале, который пройдет 5 июля, испанцы, победившие сборную Грузии, встретятся с национальной командой Германии.

Сборная Англии едва не вылетела с Евро, проигрывая до последней добавленной минуты

Фото: John Sibley / Reuters

Встреча против Словакии состоялась в воскресенье, 30 июня, на стадионе «Фелтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан. Первый мяч на 25-й минуте забил нападающий словаков Иван Шранц. C передачи Давида Стрелеца форвард отправил мяч в левый нижний угол мимо вратаря англичан Джордана Пикфорда.

На пятой, последней добавленной ко второму тайму минуте англичане отыгрались благодаря полузащитнику Джуду Беллингему, эффектно пробившему через себя. На первой минуте овертайма форвард Харри Кейн вывел Англию вперед, забив мяч головой с передачи Айвена Тоуни. Это преимущество англичане сохранили до финального свистка, несмотря на решительные атаки словаков.

Сборная Англии никогда не выигрывала чемпионат Европы. На прошедшем турнире команда дошла до финала, где в послематчевой серии пенальти уступила сборной Италии. При этом Англия доходит до четвертьфинала в четырех из последних пяти чемпионатов Европы.

Словакия последний раз выходила в плей-офф Евро в 2016 году, победив в группе сборную России. На предыдущем первенстве континента команда вылетела после группового этапа.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вошел в историю

Главный тренер команды Гарет Саутгейт стал первым наставником в истории сборной Англии, которому удалось вывести команду в четвертьфинал крупного турнира (чемпионата мира или Европы) четыре раза подряд. Ранее при нем Англия дошла до полуфинала ЧМ-2018, финала Евро-2020, а также четвертьфинала ЧМ-2022.

После матча Саутгейт заявил, что очень гордится игроками и характером, который они проявили. По его мнению, каждый футболист сыграл свою роль и помог команде выйти в четвертьфинал турнира. Тренер добавил, что игроки всегда подталкивают друг друга и помогают друг другу, и это принесло англичанам результат.

У меня до конца было ощущение, что исход матча еще не предрешен, и я знаю, что сейчас это звучит смешно, но мы давили Гарет Саутгейт главный тренер сборной Англии

Англичан обвинили в неуважении к сопернику

После матча в социальных сетях завирусился ролик, на котором Беллингем показал неприличный жест после гола. Футболист шел по полю вместе с Кейном, приложил ладонь к губам, а потом опустил руку в область паха и помахал ею там, показывая сферическую форму. Некоторые интерпретировали этот жест как неуважительный по отношению к скамейке запасных словаков.

Беллингем оправдался за свой поступок, назвав его шуточным жестом в сторону близких друзей, присутствовавших на матче. «Не испытываю ничего, кроме уважения, к тому, как сегодня играла сборная Словакии», — написал он.

Кроме того, полузащитник сборной Англии Деклан Райс оскорбил главного тренера сборной Словакии Франческо Кальцону. Британские СМИ пишут, что в адрес специалиста после финального свистка прозвучало непристойное обращение. Причиной стало то, что тренер бросился высказывать претензии судьям.

Кальцона, в свою очередь, обвинил сборную Англии в затяжке времени. «Они нас боялись, мы заслуживали пройти дальше», — заявил он. Тренер также выразил гордость за игру своей команды. Он обратил внимание на то, что половину дополнительного времени словаки провели на стороне поля соперника.

Я горжусь, мы провели великолепную игру против сборной мирового уровня и одного из фаворитов турнира. Я очень горжусь своей командой Франческо Кальцона главный тренер сборной Словакии

Испания вышла в четвертьфинал Евро, разгромив Грузию

Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне и завершилась со счетом 4:1 в пользу испанцев. На 18-й минуте грузины вышли вперед после автогола Робена Ле Нормана. Мяч отскочил от живота игрока и попал в сетку.

Фото: Manu Fernandez / AP

К концу первого тайма испанцы оправились от этой досадной неудачи и перешли в атаку. Примечательно, что все мячи в ворота грузинской сборной отправили полузащитники. На 39-й минуте счет сравнял Родри, забив в нижний угол. На 51-й минуте отличился Фабиан Руис. На 75-й минуте гол ударом под перекладину забил Нико Уильямс. На 83-й минуте окончательный счет встречи установил Дани Ольмо.

Сборная Испании является одной из самых титулованных команд в истории чемпионатов Европы по футболу. Из 17 проведенных турниров команда принимала участие в десяти, одержав победу три раза. При этом последний раз испанцы поднимали трофей над головой в 2012 году.

Грузия впервые в истории выступала на чемпионате Европы и впервые вышла в плей-офф турнира. За свои результаты команда получила более 10 миллионов долларов.

16-летний испанец Ямаль повторил достижение Роналду

Испанский полузащитник Ламин Ямаль стал автором результативной передачи в матче против сборной Грузии. 16-летний хавбек, для которого эта передача стала второй на турнире, повторил достижение Криштиану Роналду на чемпионатах Европы. После португальца Ямаль стал вторым молодым футболистом, сумевшим сделать несколько ассистов на Евро.

Кроме того, вингер испанцев стал самым молодым игроком, отдавшим голевой пас в плей-офф чемпионата Европы.