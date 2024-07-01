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15:03, 1 июля 2024Экономика

В Москве несговорчивый мужчина забаррикадировался в квартире

SHOT: сестра пожаловалась на брата, громящего ее квартиру дважды в неделю

Кадр: Telegram-канал Shot

В Москве 58-летний мужчина по имени Андрей устроил своей сестре регулярную «бытовую дичь» — два-три раза в неделю он громит ее квартиру, выбрасывает вещи на лестницу, а однажды даже забаррикадировался там. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Как рассказала изданию 53-летняя москвичка Екатерина, она стала жертвой бытового террора, устроенного ее братом Андреем. Причина конфликта — квартира в доме на улице Старый Гай (район Вешняки). После смерти родителей брат с сестрой переоформили договор социального найма на себя. Мужчина, не живший там три десятилетия, потом решил, что будет сдавать свои комнаты в аренду, что запрещено законодательством. В результате, по словам Екатерины, в этой квартире стали регулярно селиться неизвестные и пугающие ее личности, которых приходилось изгонять с помощью правоохранительных органов.

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После этого Андрей стал вести себя очень буйно — выкидывал вещи на лестничную клетку, захламлял комнаты, обрезал провода, портил технику, ломал вентили на газовых трубах. Однажды он и вовсе забаррикадировался в квартире.

Как заявила Екатерина, брат наносит ей визиты два-три раза в неделю и крушит все. Женщина устала от такой «бытовой дичи» и собирается обращаться в суд.

В середине мая 2024 года суд за долги выселил из квартиры пермячку. Когда в доме поселился новый жилец, она вернулась туда, взломала дверь и попыталась устроить пожар. Когда пожарные и силовики проникли внутрь, то обнаружили баррикады из хлама и стройматериалов.

До этого столичный пенсионер затопил соседей, а когда те попытались уладить вопрос, неожиданно выяснил, что его квартира больше ему не принадлежит. Новым собственником оказалась неизвестная ему женщина, утверждающая, что мужчина продал ей эту жилплощадь.

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      Кирилл Луцюк
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