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16:36, 15 мая 2024Экономика

Россиянка осталась недовольна выселением и подожгла квартиру

Жительница Перми подожгла квартиру после выселения за долги

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

Жительницу Перми выселили из квартиры за долги. Оставшись недовольной решением суда, женщина совершила поджог, передает пресс-служба местного управления службы приставов.

Жилье было продано на торгах и перешло во владение нового хозяина. Тем не менее прежняя собственница отказывалась покидать жилплощадь — до тех пор, пока не получила иск в суд. После того как квартира была принудительно освобождена, новый владелец сменил замки на входной двери. Через несколько дней пермячка вновь туда наведалась, взломала дверь и заселилась.

По адресу выехали судебные приставы, но попасть в квартиру мирным путем не смогли. Вскрыв ее, силовики обнаружили баррикады из хлама и стройматериалов. В тот же момент из другой комнаты повалил густой дым. Как оказалось, женщина подожгла вымоченную в бензине тряпку и бросила ее в железную бочку. На место выехали спасатели, огонь ликвидировали.

Ранее россиянам перечислили ошибки при выселении недобросовестных арендаторов. Выставляя чужие вещи за порог в отсутствие квартиросъемщика и без свидетелей, можно навлечь на себя обвинения в краже. Однако, если законными способами добиться встречи не выходит, освобождать помещение от чужого имущества надо под камерами и в сопровождении свидетелей.

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      Виктория Клабукова
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