Россиянам напомнили об ошибках при выселении квартиросъемщиков

Юрист Щербинин: не стоит освобождать жилье от вещей арендатора в его отсутствие

При неуплате аренды или внезапной пропаже квартиросъемщика собственник жилья задумывается о выселении, при этом в суд он обращается довольно редко. Об ошибках при выселении недобросовестных квартиросъемщиков в разговоре с «Аргументами и фактами» напомнил адвокат Александр Щербинин.

При отсутствии договора аренды добиться возмещения долгов довольно трудно, а судебные разбирательства растягиваются на месяцы. По этой причине большинство россиян предпочитает решать вопрос самостоятельно — освобождают жилплощадь от вещей арендатора и меняют замки. Наниматель жилья редко обращается в суд с претензией о ненадлежащем уведомлении о выселении. Однако, выставляя чужие вещи за порог в отсутствие квартиросъемщика и без свидетелей, можно навлечь на себя обвинения в краже. Кроме того, арендатор может не выходить на связь из-за того, что попал в беду и нуждается в помощи, отметил юрист.

Щербинин советует сначала постараться всеми законными способами добиться от арендатора встречи в квартире. Если попытки успехом не увенчались, можно освободить помещение от его вещей. Делать это нужно в присутствии двух свидетелей и, по возможности, участкового. Процесс упаковки вещей необходимо снять на камеру, а о месте их временного хранения уведомить владельца. Кадры станут доказательством порядочного поведения собственника жилья.

Ранее россиянам назвали способы сбить цену за аренду жилья. Предметом торга может стать отсутствие в квартире каких-либо важных для жизни элементов мебели либо техники. Аргументом для получения скидки могут стать затраты на косметический ремонт. Дисконт можно получить также, если внести плату за несколько месяцев вперед.