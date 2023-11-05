Названы способы сбить цену за аренду жилья

Риелтор Никитина посоветовала торговаться за аренду жилья при отсутствии техники

Торговаться с потенциальным арендодателем можно и нужно, заявила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина. Способы сбить цену за аренду жилья она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, предметом торга может стать отсутствие в квартире каких-либо важных для жизни элементов мебели либо техники, сказала специалист. «Даже если собственник готов на то, чтобы холодильник или кровать приобрели в счет арендной платы, все равно можно апеллировать тем, что съем жилья сопряжен со значительными затратами. Ведь сразу вносится оплата не только за первый месяц, но и за последний, а еще залог. Соответственно, покупка чего-либо потребует существенных вложений, поэтому можно договориться о снижении стоимости аренды», — добавила она.

Если в квартире требуется небольшой ремонт в счет будущей оплаты, эксперт рекомендовала также использовать затраты на доделки как аргумент для получения скидки.

Второе обстоятельство — собственник хочет получить плату за несколько месяцев сразу. Немногие арендаторы сегодня соглашаются на такие условия, поэтому если вы можете себе позволить оплатить аренду сразу за 3-6 месяцев, то можно об этом сказать и смело настаивать на предоставлении дисконта Екатерина Никитина риелтор

Другой неочевидный способ поторговаться — уточнить портрет идеального арендатора. Поняв, что вы идеально попадаете под данное описание, можно смело просить снизить аренду.

Кроме того, можно предложить арендодателю изменить условия в будущем. «Прожив в квартире 4-6 месяцев и зарекомендовав себя в качестве хорошего постоянного арендатора, можно попросить скидку апеллируя тем, что, например, вам снизили зарплату, но квартира очень нравится и съезжать не хотелось бы. Такой прием может сработать, если собственник действительно будет доволен вами как жильцом», — уточнила собеседница «Ленты.ру».

Риелтор подчеркнула, что торговаться следует корректно и аккуратно. Кроме того, необходимо подготовиться, продумать аргументы, которые можно озвучить для того, чтобы убедить человека немного снизить цену.

«Нередко потенциальные арендаторы пытаются снизить цену, объясняя это тем, что видели похожую квартиру и в ней что-то лучше либо стоит ее аренда дешевле. Такой прием далеко не всегда срабатывает и может вызвать у собственника негативную реакцию. Лучше больше работать именно по самой квартире. Торговаться по ней, исходя из фактов и недочетов, обнаруженных внутри», — заключила Никитина.

Ранее риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков в разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировал рост цен на аренду жилья. По его словам, к удорожанию может привести рост ключевой ставки — люди откажутся покупать квартиры и будут их снимать.