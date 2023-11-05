Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:35, 5 ноября 2023Среда обитания

Названы способы сбить цену за аренду жилья

Риелтор Никитина посоветовала торговаться за аренду жилья при отсутствии техники
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Торговаться с потенциальным арендодателем можно и нужно, заявила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина. Способы сбить цену за аренду жилья она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, предметом торга может стать отсутствие в квартире каких-либо важных для жизни элементов мебели либо техники, сказала специалист. «Даже если собственник готов на то, чтобы холодильник или кровать приобрели в счет арендной платы, все равно можно апеллировать тем, что съем жилья сопряжен со значительными затратами. Ведь сразу вносится оплата не только за первый месяц, но и за последний, а еще залог. Соответственно, покупка чего-либо потребует существенных вложений, поэтому можно договориться о снижении стоимости аренды», — добавила она.

Если в квартире требуется небольшой ремонт в счет будущей оплаты, эксперт рекомендовала также использовать затраты на доделки как аргумент для получения скидки.

Второе обстоятельство — собственник хочет получить плату за несколько месяцев сразу. Немногие арендаторы сегодня соглашаются на такие условия, поэтому если вы можете себе позволить оплатить аренду сразу за 3-6 месяцев, то можно об этом сказать и смело настаивать на предоставлении дисконта

Екатерина Никитинариелтор

Другой неочевидный способ поторговаться — уточнить портрет идеального арендатора. Поняв, что вы идеально попадаете под данное описание, можно смело просить снизить аренду.

Кроме того, можно предложить арендодателю изменить условия в будущем. «Прожив в квартире 4-6 месяцев и зарекомендовав себя в качестве хорошего постоянного арендатора, можно попросить скидку апеллируя тем, что, например, вам снизили зарплату, но квартира очень нравится и съезжать не хотелось бы. Такой прием может сработать, если собственник действительно будет доволен вами как жильцом», — уточнила собеседница «Ленты.ру».

Риелтор подчеркнула, что торговаться следует корректно и аккуратно. Кроме того, необходимо подготовиться, продумать аргументы, которые можно озвучить для того, чтобы убедить человека немного снизить цену.

«Нередко потенциальные арендаторы пытаются снизить цену, объясняя это тем, что видели похожую квартиру и в ней что-то лучше либо стоит ее аренда дешевле. Такой прием далеко не всегда срабатывает и может вызвать у собственника негативную реакцию. Лучше больше работать именно по самой квартире. Торговаться по ней, исходя из фактов и недочетов, обнаруженных внутри», — заключила Никитина.

Материалы по теме:
«С ипотекой я бы просто не справилась» Россияне сдают свои квартиры и живут в чужих. Зачем им это нужно?
«С ипотекой я бы просто не справилась»Россияне сдают свои квартиры и живут в чужих. Зачем им это нужно?
11 октября 2023
«Хороший вариант, особенно для регионов» Россияне все чаще покупают квартиру без ипотеки. Как им это удается?
«Хороший вариант, особенно для регионов»Россияне все чаще покупают квартиру без ипотеки. Как им это удается?
16 сентября 2023

Ранее риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков в разговоре с «Лентой.ру» спрогнозировал рост цен на аренду жилья. По его словам, к удорожанию может привести рост ключевой ставки — люди откажутся покупать квартиры и будут их снимать.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      15-летний сын Кадырова стал главой его службы безопасности. Месяц назад его объявили героем Чечни после инцидента в СИЗО

      В США заявили о расколе на Украине из-за упреков Зеленского к Залужному

      Россиянам назвали норму сладких подарков на Новый год

      Роженицам в госпитале Лондона раздали рекламные буклеты с фото Медведева

      Пранкеры Вован и Лексус опровергли причастность к обыскам у Цыгановы

      Взрыв прогремел в Одессе

      Армия Израиля ликвидировала более 20 высокопоставленных командиров ХАМАС

      На обновление трассы Новороссийск — Керчь выделят сотни миллионов рублей

      В России пройдет масштабный концерт

      Менеджер Махачева назвал следующего соперника бойца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости