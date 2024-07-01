В России нашли альтернативу ипотеке

Член Совфеда Епифанова: на смену ипотеке могут прийти ссудо-сберегательные кассы

Ссудо-сберегательные кассы могут заменить в России ипотеку. Об этом заявила член Совета Федерации Ольга Епифанова. Ее цитирует «Газета.Ru».

Правительство РФ пока прорабатывает этот механизм, а соответствующий законопроект уже подготовлен. Предполагается, что новый инструмент будет работать так: россиянин открывает спецсчет и регулярно вносит на него деньги, на которые начисляются проценты. Когда набирается определенная сумма, жилье переходит в собственность гражданина. Недостающие деньги он сможет занять у банка. Однако если финансы пошли не на приобретение жилья, то проценты аннулируются.

Поэтому, как полагает сенатор, поводов для беспокойства из-за отмены льготной ипотеки нет. Сейчас банковские депозиты выглядят очень выгодными. С их помощью жители РФ смогут накопить на приобретение недвижимости к тому моменту, когда ставка понизится. Епифанова подчеркнула, что жилье как было, так и осталось одним из самых популярных способов сбережения и инвестирования.

Программа льготной ипотеки, позволявшая брать соответствующий кредит под восемь процентов годовых, закончилась в России с 1 июля 2024 года.

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, после того как она перестанет действовать, жилье в России не подорожает. Он уверен, что именно массовая льготная ипотека стимулировала рост цен на недвижимость. А согласно прогнозам ДОМ.РФ, в 2024 году цены на «первичку» вырастут лишь на уровень инфляции.