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22:45, 1 июля 2024Экономика

Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов

Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем доходов. Об этом говорится в документе, опубликованном банком, передает ТАСС.

На каждого жителя России приходится 14 250 долларов валового дохода, сказано в документе. Так, к категории стран с высоким уровнем дохода Всемирный банк относит те государства, в которых этот показатель фиксируется на отметке минимум $13 845.

«Данный шаг со стороны ВБ означает признание авторитетным мировым институтом успехов экономической политики российских властей за последнее десятилетие, несмотря на вводимые ограничения», — отметил исполнительный директор от России в банке Роман Маршавин.

В начале июня Всемирный банк снова повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год — до 2,9 процента. Как предположили эксперты, экономика РФ вырастет на 1,4 процента в 2025 году и на 1,1 процента в 2026-м.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников объяснил вхождение России в топ-4 мировых экономик по паритету покупательной способности.

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      Марина Совина
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