Женщина нашла в мусорном баке вещь за 33 тысячи рублей и забрала ее домой

В США женщина нашла в мусоре посуду за сотни долларов и забрала ее домой

В США женщина отправилась выбрасывать мусор и нашла в мусорном баке ценную вешь. Об этом пишет Daily Express.

Американка очень обрадовалась, когда заглянула в мусорный контейнер и обнаружила там стальную кастрюлю-блюдо для запекания от фирмы Le Creuset. В магазинах примерная стоимость такого предмета посуды составляет примерно 380 долларов (около 33 тысяч рублей). В США они пользуются большой популярностью. Женщина забрала кастрюлю домой и опубликовала ее фото в соцсетях.

Кастрюля была грязной. Поэтому после первого поста женщина загрузила видео, на котором показала, как очищает найденную вещь. После этого посуда за несколько сотен долларов стала выглядеть практически новой.

Комментаторы порадовались за женщину и удивились, кому могло прийти в голову выбросить такую практичную вещь. Один из них предположил, что от нее могли избавиться только люди, которым блюдо досталось в подарок и которые не готовят дома.

Ранее сообщалось, что в США женщина вышла замуж благодаря дампстер-дайвингу — поиску ценных предметов в мусоре. Она встретила будущего мужа в мусорном баке.