34-летняя женщина лишилась зубов из-за необычной болезни

The Sun: 34-летняя жительница Ирландии лишилась зубов из-за бруксизма

34-летняя жительница Ирландии Мишель более десяти лет борется с бруксизмом. Из-за этой необычной болезни она лишилась зубов и красоты, пишет издание The Sun.

Мишель рассказала, что страдает приступами бруксизма круглосуточно, а не только ночью, как это часто происходит. Причем ее состояние ухудшается, когда она нервничает.

Женщина не может избавиться от этого заболевания 14 лет, за это время ее зубы стерлись, начали разрушаться и иногда при приеме пищи выпадают изо рта в тарелку. «Это заболевание со мной навсегда, оно никуда не денется. Я хочу восстановить зубы, чтобы опять улыбаться», — призналась она.

На лечение Мишель требуется минимум три тысячи фунтов стерлингов (325 тысяч рублей), но таких денег у нее пока нет, поэтому она вынуждена носить ретейнеры. На них она уже потратила две тысячи фунтов стерлингов (216 тысяч рублей).

Ранее стоматолог Владимир Лосев предупредил о скрытых заболеваниях полости рта. Одним из них врач назвал гингивит — воспаление десен.