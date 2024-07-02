50-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в платье с глубоким декольте

Телеведущая Юлия Высоцкая пришла на премию в черном платье с глубоким декольте

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая посетила кинопремию «Ника» в Москве в откровенном наряде. Соответствующее видео опубликовано на сайте Super.ru.

50-летняя звезда вышла в свет с 86-летним супругом Андреем Кончаловским. Звезда выбрала черное платье с глубоким декольте и отказалась от бюстгальтера. Она собрала волосы в низкий хвост и сделала макияж в нейтральных оттенках. Образ знаменитости завершали массивные серьги.

Ее избранник, в свою очередь, надел голубую классическую рубашку и темно-синий брючный костюм с галстуком.

В июне Высоцкая показала лицо без макияжа. Знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлела себя в очках с прозрачными линзами и майке серого цвета, держа в одной руке палки для скандинавской ходьбы.