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16:51, 2 июля 2024Наука и техника

Каспийская флотилия получит катер «Ступинец» с «Ураном»

«Известия»: в состав Каспийской флотилии войдет ракетный катер «Ступинец»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ракетный катер «Ступинец» проекта 12418 «Молния» с ракетным комплексом «Уран» в ближайшее время войдет в состав Каспийской флотилии (КФл). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Экипаж катера находится на судостроительном заводе и готовится к заселению. После проведения всех испытаний и приема корабля «Ступинец» войдет в состав КФл. Отмечается, что документы и выписка из приказа главкома Военно-морского флота о присвоении собственного имени ракетному катеру уже получены.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что по классификации НАТО «Ступинец», который получит КФл, — это малый ракетный корвет.

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Катера проекта 12418 несут ракетный комплекс «Уран-Э», вмещающий восемь противокорабельных ракет Х-35. Также новая «Молния» получила артиллерийскую установку АК-176МА калибра 76 миллиметров и две установки АК-630М калибра 30 миллиметров.

В июне источник ТАСС сообщил, что Балтийский флот России получит три малых ракетных корабля, которые могут нести крылатые ракеты «Калибр», в 2024 году.

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      Даниил Иринин
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