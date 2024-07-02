Каспийская флотилия получит катер «Ступинец» с «Ураном»

«Известия»: в состав Каспийской флотилии войдет ракетный катер «Ступинец»

Ракетный катер «Ступинец» проекта 12418 «Молния» с ракетным комплексом «Уран» в ближайшее время войдет в состав Каспийской флотилии (КФл). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Экипаж катера находится на судостроительном заводе и готовится к заселению. После проведения всех испытаний и приема корабля «Ступинец» войдет в состав КФл. Отмечается, что документы и выписка из приказа главкома Военно-морского флота о присвоении собственного имени ракетному катеру уже получены.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что по классификации НАТО «Ступинец», который получит КФл, — это малый ракетный корвет.

Катера проекта 12418 несут ракетный комплекс «Уран-Э», вмещающий восемь противокорабельных ракет Х-35. Также новая «Молния» получила артиллерийскую установку АК-176МА калибра 76 миллиметров и две установки АК-630М калибра 30 миллиметров.

В июне источник ТАСС сообщил, что Балтийский флот России получит три малых ракетных корабля, которые могут нести крылатые ракеты «Калибр», в 2024 году.