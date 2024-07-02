Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
14:30 (Мск)
Франсиско Комесанья
Уимблдон (м)
Зенит
Сегодня
16:00 (Мск)
Сочи
Winline Летний Кубок РПЛ
Аслан Карацев
Сегодня
16:30 (Мск)
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Румыния
Сегодня
19:00 (Мск)
Нидерланды
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
Австрия
Сегодня
22:00 (Мск)
Турция
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
Динамо М
Завтра
19:30 (Мск)
Партизан
BetBoom Братский Кубок|1-й тур
11:42, 2 июля 2024Спорт

Клуб из США заинтересовался Алексеем Миранчуком

Клуб MLS «Ди Си Юнайтед» заинтересовался российским хавбеком Алексеем Миранчуком

Фото: Imago / www.imagephotoagency.it / Globallookpress.com

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в США. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, в подписании хавбека заинтересован клуб из Вашингтона «Ди Си Юнайтед». Команда выступает в Главной футбольной лиге (MLS).

В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив с командой контракт по схеме «4+1». Сезон-2022/2023 он провел в аренде в «Торино».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по стоянке самолетов ВСУ. Уничтожены украинские Су-27

      Появились подробности о новой экспедиции Федора Конюхова в Арктике

      Украина запросила аварийную помощь из энергосистем стран Европы

      Россиянин пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ

      В Госдуме высказались о перспективах отмены ЕГЭ

      Названа предварительная причина взрыва в Стерлитамаке

      Жильцов пострадавшего многоквартирного дома в Стерлитамаке эвакуировали

      В российском городе произошла массовая драка со стрельбой и взрывами

      ВСУ начали использовать минометы образца 1937 года

      Дети массово пострадали от нападения роя ос в московском детсаду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше