Клуб из США заинтересовался Алексеем Миранчуком

Клуб MLS «Ди Си Юнайтед» заинтересовался российским хавбеком Алексеем Миранчуком

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в США. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте.

По информации источника, в подписании хавбека заинтересован клуб из Вашингтона «Ди Си Юнайтед». Команда выступает в Главной футбольной лиге (MLS).

В минувшем сезоне Миранчук вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы. Полузащитник провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив с командой контракт по схеме «4+1». Сезон-2022/2023 он провел в аренде в «Торино».