Макгрегор оценил слезы Роналду после незабитого пенальти на Евро-2024

Боец UFC Макгрегор назвал Криштиану Роналду величайшим футболистом в истории

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) оценил слезы нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после незабитого пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Макгрегор назвал Роналду величайшим футболистом в истории. «Благослови тебя Бог, брат! Прошлое — это слава! Настоящее — это история!» — заявил он.

Роналду расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2024. На 105-й минуте португальцы заработали пенальти. Роналду пробил в створ, однако словенец Ян Облак отразил удар. Позднее сборная Португалии победила в серии послематчевых пенальти.

Португалия на нынешнем Евро вышла из группы с первого места, набрав шесть очков в трех матчах. В 1/4 финала команда сыграет с Францией. Сборная Португалии становилась чемпионом Европы в 2016 году.