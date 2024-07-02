Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Ковачевич
0:3
Завершен
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Бренда Фрухвиртова
2:1
Завершен
Мирра Андреева
Уимблдон (ж)
Франция
1:0
Завершен
Бельгия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
Португалия
0:0
Завершен
Словения
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/8 финала
Андрей Рублёв
Сегодня
14:30 (Мск)
Франсиско Комесанья
Уимблдон (м)
Аслан Карацев
Сегодня
16:30 (Мск)
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
01:12, 2 июля 2024Спорт

Роналду расплакался после незабитого пенальти

Роналду расплакался после незабитого Словении пенальти в 1/8 финала Евро
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Португальский форвард Криштиану Роналду расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второй тайм футболисты начали со счетом 0:0. На 105-й минуте португальцы заработали пенальти. Роналду пробил в створ, однако словенец Ян Облак отразил удар.

Встреча прошла в понедельник, 1 июля, во Франкфурте. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Португалия на нынешнем Евро вышла из группы с первого места, набрав шесть очков в трех матчах.

В субботу, 22 июня, форвард вышел на поле в матче второго тура группового этапа против сборной Турции. Эта игра стала для него 19-й подряд, проведенной на континентальных первенствах. Португальцу удалось превзойти рекорд итальянца Леандро Бонуччи, составлявший 18 матчей.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      СК просит привлечь к уголовной ответственности председателя московского суда. Сотрудники ФСБ поймали его с поличным

      В Греции рассказали о беспокойстве ЕС из-за потраченных на Украину миллиардов

      Европу обвинили в разжигании конфликта на Украине

      Встречавшиеся со звездами порно люди поделились опытом

      Мужчина отрезал пожилому родственнику гениталии и скрылся

      В российском регионе уничтожили беспилотник

      КНДР заявила об испытании ракеты со сверхзвуковой боеголовкой

      На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде

      Раскрыто содержание законопроекта об охране здоровья человека до рождения

      В Петербурге сильный ветер повалил десятки деревьев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше