Роналду расплакался после незабитого пенальти

Роналду расплакался после незабитого Словении пенальти в 1/8 финала Евро

Португальский форвард Криштиану Роналду расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второй тайм футболисты начали со счетом 0:0. На 105-й минуте португальцы заработали пенальти. Роналду пробил в створ, однако словенец Ян Облак отразил удар.

Встреча прошла в понедельник, 1 июля, во Франкфурте. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Португалия на нынешнем Евро вышла из группы с первого места, набрав шесть очков в трех матчах.

В субботу, 22 июня, форвард вышел на поле в матче второго тура группового этапа против сборной Турции. Эта игра стала для него 19-й подряд, проведенной на континентальных первенствах. Португальцу удалось превзойти рекорд итальянца Леандро Бонуччи, составлявший 18 матчей.