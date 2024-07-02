Пентагон: министры обороны Украины и США проведут переговоры в Вашингтоне

Министр обороны Украины Рустем Умеров проведет в Вашингтоне переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

По словам заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, министры обороны Украины и США обсудят двустороннее оборонное сотрудничество и пути укрепления партнерства между Киевом и Вашингтоном. Также сторонами будут затронуты вопросы региональной безопасности.

О визите Умерова в Соединенные Штаты стало известно 1 июля. Об этом сообщил обозреватель Politico Пол Маклири. По его информации, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в США также отправятся глава его офиса Андрей Ермак и министр энергетики Герман Галущенко.

Ранее сообщалось, что Белый дом пригласил Зеленского на саммит НАТО. Он пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.