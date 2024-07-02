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08:24, 2 июля 2024Бывший СССР

Министры обороны Украины и США проведут переговоры

Пентагон: министры обороны Украины и США проведут переговоры в Вашингтоне

Фото: Ludmila Pakhomova / Russian Look / Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров проведет в Вашингтоне переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

По словам заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, министры обороны Украины и США обсудят двустороннее оборонное сотрудничество и пути укрепления партнерства между Киевом и Вашингтоном. Также сторонами будут затронуты вопросы региональной безопасности.

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О визите Умерова в Соединенные Штаты стало известно 1 июля. Об этом сообщил обозреватель Politico Пол Маклири. По его информации, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в США также отправятся глава его офиса Андрей Ермак и министр энергетики Герман Галущенко.

Ранее сообщалось, что Белый дом пригласил Зеленского на саммит НАТО. Он пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

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      Екатерина Грищенко
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