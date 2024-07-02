МВД России объявило в розыск экс-командующего «Запада» и бывшего замглавы АТО

МВД России разыскивает командира ВСУ Довганя и экс-замглавы АТО Лищинского

Начало событий в новости Замкомандующего войсками ВСУ объявили в розыск в России

Российское МВД объявило в розыск бывшего командующего оперативным командованием «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Довганя и экс-замглавы антитеррористической операции (АТО) бригадного генерала Владислава Лищинского. Это следует из базы розыска ведомства.

«Довгань Игорь Андреевич, 02.08.1966 года рождения и Лищинский Владислав Вацлавович, 11.05.1976 года рождения», — значится в базе.

Известно, что Довгань и Лищинский разыскиваются по уголовной статье. Другие подробности не сообщаются.

До этого Следственный комитет предъявил им обоим обвинения. По версии следователей, Довгань вместе с заместителем командующего сухопутными войсками ВСУ Александром Нестеренко отвечал за подготовку и боевое слаживание военных перед направлением их в зоны операции на юго-востоке Украины. В то же время, Лищинский отдавал приказы о многочисленных обстрелах населенных пунктов Донбасса, в результате которых пострадали 645 человек, в том числе 43 ребенка, и были разрушены 1800 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее МВД России объявило Нестеренко в розыск.

