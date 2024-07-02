Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:22, 2 июля 2024Силовые структуры

МВД России объявило в розыск экс-командующего «Запада» и бывшего замглавы АТО

МВД России разыскивает командира ВСУ Довганя и экс-замглавы АТО Лищинского
Начало событий в новости Замкомандующего войсками ВСУ объявили в розыск в России

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российское МВД объявило в розыск бывшего командующего оперативным командованием «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Довганя и экс-замглавы антитеррористической операции (АТО) бригадного генерала Владислава Лищинского. Это следует из базы розыска ведомства.

«Довгань Игорь Андреевич, 02.08.1966 года рождения и Лищинский Владислав Вацлавович, 11.05.1976 года рождения», — значится в базе.

Известно, что Довгань и Лищинский разыскиваются по уголовной статье. Другие подробности не сообщаются.

До этого Следственный комитет предъявил им обоим обвинения. По версии следователей, Довгань вместе с заместителем командующего сухопутными войсками ВСУ Александром Нестеренко отвечал за подготовку и боевое слаживание военных перед направлением их в зоны операции на юго-востоке Украины. В то же время, Лищинский отдавал приказы о многочисленных обстрелах населенных пунктов Донбасса, в результате которых пострадали 645 человек, в том числе 43 ребенка, и были разрушены 1800 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее МВД России объявило Нестеренко в розыск.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по стоянке самолетов ВСУ. Уничтожены украинские Су-27

      Дети массово пострадали от нападения роя ос в московском детсаду

      Клуб из США заинтересовался Алексеем Миранчуком

      40-летняя Хлои Кардашьян снялась в оголяющем ягодицы комбинезоне

      Момент взрыва газа в регионе России попал на видео

      Названа неочевидная причина появления прыщей на лице

      Россияне увеличили расходы на платные дороги

      Фитнес-клубы попросили возместить им затраты на аренду

      Новорожденную девочку нашли в подъезде многоэтажки в Москве

      Жителям московского региона пообещали жару до 36 градусов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше