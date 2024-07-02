Замкомандующего войсками ВСУ объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск заместителя командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Нестеренко. Это следует из базы ведомства.
«Нестеренко Александр Владимирович, 13.10.1972 года рождения», — значится в базе.
Согласно данным МВД, Нестеренко разыскивается по уголовной статье. По какой именно, не уточняется.
Ранее Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение. По данным следствия, Нестеренко вместе с экс-командующим оперативным командованием «Запад» Игорем Довганем отвечал за подготовку и боевое слаживание военных перед направлением их в зоны операции на юго-востоке Украины.