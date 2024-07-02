Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 2 июля 2024Мир

Орбан подготовит отчет для Совета ЕС по итогам переговоров с Зеленским

Орбан подготовит отчет для Евросовета, чтобы прекратить конфликт на Украине

Фото: Attila Volgyi / Globallookpress.com

По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским будет подготовлен отчет для Совета Европейского союза (ЕС), включающий вопрос прекращения конфликта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале политика.

«Я, естественно, подготовлю отчет о переговорах с Зеленским для Совета ЕС, то есть премьер-министров ЕС, на основе которого можно будет принять необходимые европейские решения по разрешению конфликта», — рассказал венгерский глава правительства.

Орбан добавил, что соглашение о прекращении огня, заключенное к определенному сроку, «даст возможность ускорить начало мирных переговоров России и Украины». Он отметил, что проговаривал этот вопрос с Зеленским, и поблагодарил его за «честное обсуждение и ответы».

Ранее премьер Орбан заявил, что приехал в Киев, чтобы помочь урегулировать конфликт на Украине. Он рассказал, что в ходе своего визита на Украину обсудил с Зеленским возможность прекращения конфликта до начала мирных переговоров с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Невзорова и его жену признали экстремистским объединением. Российское имущество семьи журналиста решили изъять

      Во Владимирской области нашли редчайшее насекомоядное растение

      Россиянам рассказали о возможности оформить банковскую карту с повышенным кешбэком

      В США оценили российскую ФАБ-3000

      Вымогавших у школьника взятку экс-росгвардейцев освободили в зале суда

      Бывший участник One Direction напугал фанатов внешностью

      В Челябинске назвали самые популярные имена новорожденных

      Посол в Нидерландах рассказал об ответе России на поставку F-16 Украине

      Экономист из Магнитогорска разбогатела на продаже одежды для кукол Барби

      Лукашенко заявил о приведении в высокую боевую готовность ВВС и войск ПВО Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше