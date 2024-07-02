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03:16, 2 июля 2024Бывший СССР

«Остановить не удается». Киев обвинили в замалчивании эпидемии холеры в Херсоне. Какая ситуация сложилась в ВСУ?

Филипчук: Киев замалчивает ситуацию с эпидемией холеры среди ВСУ в Херсоне

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава российской администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук обвинил власти Украины в замалчивании ситуации с эпидемией холеры в подконтрольном Киеву Херсоне.

Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ. Остановить не удается — скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит

Павел Филипчукглава Каховского муниципального округа
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Госпитализированы уже более 100 человек

По информации Филипчука, на правом берегу Днепра от заболевания умерли как минимум еще два человека, всего скончались не менее 12, более сотни человек госпитализированы.

При этом, подчеркнул глава Каховского муниципального округа, сложившаяся в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в Херсоне ситуация является критичной. Он добавил, что в случае эпидемии необходимы «изоляция и жесткий карантин» бойцов.

О вспышке холеры среди украинских военных в Херсоне 21 июня сообщало и подполье. Фиксируются случаи заражения и среди гражданского населения.

В подполье предположили, что власти Украины боятся паники среди населения и поэтому скрывают факт эпидемии, выдавая выявленные случаи заболевания за брюшной тиф.

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Причиной вспышки холеры стало наводнение

30 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил вспышку холеры на правом берегу Днепра наводнением, вызванным подрывом Каховской ГЭС. Он предположил, что главным фактором вспышки заболевания могли стать нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений.

Глава региона отметил, что на левобережье провели обеззараживание и санитарную обработку местности, однако на правом берегу Днепра никакие меры не были приняты.

При этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предупреждал о высоких рисках распространения инфекционных заболеваний в стране, в частности, гепатита, ботулизма и холеры.

Причиной такой эпидемиологической ситуации на Украине стали отключения электроэнергии. При отключении электричества часто останавливается и водоснабжение.

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      Марина Совина
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