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15:03, 2 июля 2024Путешествия

Пассажирский самолет провел девять часов в воздухе и вернулся из-за поломки

7news: летевший в Шанхай самолет Air New Zealand вернулся в Окленд из-за поломки

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет, летевший из Окленда в Шанхай, вернулся в аэропорт из-за поломки двигателя. Об этом сообщил канал 7news.

Нештатная ситуация произошла на рейсе авиакомпании Air New Zealand вечером 1 июля. Лайнер вылетел в Шанхай, но через 4,5 часа развернулся и направился в Окленд. Причиной стала неисправность одного из двигателей — он израсходовал больше топлива, чем второй.

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В общей сложности борт провел в воздухе девять часов. Представитель перевозчика заявил, что возвращение рейса было «упреждающей мерой безопасности», поскольку в Шанхае у авиакомпании недостаточно технических возможностей для проверки и обслуживания воздушных судов.

Уточняется, что посадка прошла благополучно. Пассажиров отправили в Китай ближайшим доступным рейсом.

Ранее самолет Air Europa попал в сильную турбулентность во время полета из Испании в Уругвай. Из-за тряски мужчина пробил головой потолок в салоне.

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      Мария Борисова
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