Роналду сделал заявление о своей карьере

Роналду заявил, что Евро-2024 станет для него последним в карьере

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что проходящий в Германии Евро-2024 станет последним континентальным первенством в его карьере. Слова звезды национальной сборной приводит A Bola.

«Я никогда не боялся браться за дело с головой, и сдаваться — это то, чего вы от меня никогда не дождетесь. Но это определенно мой последний Евро», — сказал Роналду.

До того португальский форвард расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2024. На 105-й минуте португальцы заработали пенальти. Роналду пробил в створ, однако словенец Ян Облак отразил удар. Позднее сборная Португалии победила в серии послематчевых пенальти.

Португалия на нынешнем Евро вышла из группы с первого места, набрав шесть очков в трех матчах. Словенцы в своем квартете стали третьими с тремя очками. В 1/4 финала Португалия сыграет с Францией.

Сборная Португалии стала чемпионом Европы в 2016 году. Словения никогда не побеждала на турнире.