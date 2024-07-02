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08:36, 2 июля 2024Спорт

Роналду сделал заявление о своей карьере

Роналду заявил, что Евро-2024 станет для него последним в карьере

Фото: Heiko Becker / Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что проходящий в Германии Евро-2024 станет последним континентальным первенством в его карьере. Слова звезды национальной сборной приводит A Bola.

«Я никогда не боялся браться за дело с головой, и сдаваться — это то, чего вы от меня никогда не дождетесь. Но это определенно мой последний Евро», — сказал Роналду.

До того португальский форвард расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2024. На 105-й минуте португальцы заработали пенальти. Роналду пробил в створ, однако словенец Ян Облак отразил удар. Позднее сборная Португалии победила в серии послематчевых пенальти.

Португалия на нынешнем Евро вышла из группы с первого места, набрав шесть очков в трех матчах. Словенцы в своем квартете стали третьими с тремя очками. В 1/4 финала Португалия сыграет с Францией.

Сборная Португалии стала чемпионом Европы в 2016 году. Словения никогда не побеждала на турнире.

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      Евгений Силаев
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