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09:39, 2 июля 2024Спорт

Роналду установил антирекорд футбола XXI века

Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века по незабитым пенальти

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века. Об этом сообщает Sofascore в соцсети X.

Роналду стал первым европейцем в XXI веке, не забившим три пенальти на больших турнирах в составе сборных. Ранее это происходило на Евро-2016 и чемпионате мира-2018.

Накануне Роналду расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2024. При этом в серии пенальти португалец пошел бить первым и смог реализовать удар.

Португалия на нынешнем Евро вышла из группы с первого места, набрав шесть очков в трех матчах. Одолев Словению в 1/8 финала (0:0 в основное время, 3:0 по пенальти), команда вышла в четвертьфинал, где сыграет с Францией.

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      Дарья Коршунова
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