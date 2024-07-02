Россиян призвали избегать посещения центра столицы Кении

Россиян призвали избегать посещения центра Найроби 2 июля из-за риска митингов

Российское посольство в Найроби призвало россиян избегать посещения центра города 2 июля в связи с риском митингов. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

В дипведомстве попросили продолжать соблюдать меры предосторожности.

Ранее кенийский лидер Уильям Руто в обращении к нации заявил, что распорядился направить военных на подавление беспорядков.

До этого стало известно, что протестующие в Найроби ворвались в парламент Кении и взорвали там дымовые шашки во время голосования по проекту бюджета с повышением налогов. В ходе беспорядков пострадала сводная сестра экс-президента США Барака Обамы, журналистка Аума Обама.