Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:11, 2 июля 2024Наука и техника

Российские специалисты раскрыли секреты взрывателя ATACMS

РИА Новости: российские специалисты досконально изучили взрыватель ракеты ATACMS

Фото: Handout / Reuters

Российские специалисты досконально изучили взрыватель американской ракеты ATACMS. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на эксперта по работе с вооружением.

«Взрыватель стоял в боевом положении, на что нам указывает буква "А" в специальном окошке. У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника. Через время происходит его взведение. Также во внутренней части стоит поворотный движок, который замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Система — дублированная. Установлено четыре капсюля детонатора. Основное приведение запуска механизма — на магнитных элементах», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Россия впервые получила доступ к системе наведения и коррекции полета ракеты ATACMS. Речь идет о блоке лазерных гироскопов и GPS-модуле.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру» предположил, что российские специалисты смогут узнать о самых уязвимых местах американской ракеты ATACMS, получив доступ к ее системе наведения.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Заявления Медведева о саммите по Украине вызвали недовольство в Швейцарии. С чем связано возмущение Берна?

      Минобороны заявило об ударах Су-25 по спецтехнике ВСУ

      На Западе рассказали о тяжелых для Зеленского днях

      Российские специалисты раскрыли секреты взрывателя ATACMS

      Третий за утро беспилотник ВСУ пытался ударить по региону России

      25-летний мужчина облысел и стал плохо спать из-за одержимости порно

      Рианна прогулялась по Парижу без штанов

      Пленный сообщил о бегстве батальона «Кракен» с позиций в Часовом Яре

      В Индии уточнили срок первого пилотируемого полета Gaganyaan

      Карлсон предрек замену кандидатуры Байдена на предстоящих выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше