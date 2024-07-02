Российские специалисты раскрыли секреты взрывателя ATACMS

РИА Новости: российские специалисты досконально изучили взрыватель ракеты ATACMS

Российские специалисты досконально изучили взрыватель американской ракеты ATACMS. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на эксперта по работе с вооружением.

«Взрыватель стоял в боевом положении, на что нам указывает буква "А" в специальном окошке. У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника. Через время происходит его взведение. Также во внутренней части стоит поворотный движок, который замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Система — дублированная. Установлено четыре капсюля детонатора. Основное приведение запуска механизма — на магнитных элементах», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Россия впервые получила доступ к системе наведения и коррекции полета ракеты ATACMS. Речь идет о блоке лазерных гироскопов и GPS-модуле.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру» предположил, что российские специалисты смогут узнать о самых уязвимых местах американской ракеты ATACMS, получив доступ к ее системе наведения.