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16:15, 2 июля 2024Экономика

В России собрали больше налогов

ФНС: за январь-май в бюджет России поступило больше 22 триллионов рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За первые пять месяцев 2024 года в российскую бюджетную систему поступило 22,3 триллиона рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС) страны.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собрали на 32 процента больше. В казну перечислили 10,1 триллиона рублей. Рост — 47 процентов.

Ранее выяснилось, что за полгода доходы казны от налога на доходы физических увеличились в полтора раза. За пять месяцев было собрано 57,6 миллиарда рублей.

Опрос, проведенный в конце июня 2024, показал, что подавляющее количество россиян одобряют введение в стране прогрессивной шкалы налогообложения. По словам главы коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко общество мягко восприняло введение такой шкалы. Он считает, что это объясняется работой властей с представителями заинтересованных групп населения. В результате налоговые изменения не обернулись широким резонансом в обществе. Более того, внедрение прогрессивной шкалы позволит удовлетворить растущий запрос населения на социальную справедливость.

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