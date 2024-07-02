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05:37, 2 июля 2024Мир

Южная Корея возобновила стрельбу у границы с КНДР

Yonhap: Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбу у границы с КНДР

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы на полигонах, расположенных у границы с КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что учения артиллерии прошли в провинциях Кенгидо и Канвондо. Стрельбы проходили при участии самоходных артиллерийских установок (САУ) К-9.

«Этот шаг был предпринят почти через месяц после того, как 4 июня Южная Корея полностью приостановила действие межкорейского военного соглашения 2018 года из-за кампаний Северной Кореи с использованием мусорных шаров и попыток нарушить работу GPS-сигналов вблизи пограничных островов», — подчеркнуло агентство.

29 мая КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Незадолго до этого власти Северной Кореи заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.

Позднее сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. Затем стало известно, что она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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      Евгений Силаев
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