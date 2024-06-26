Запущенная КНДР ракета упала за пределами Японии

NHK: ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии

Запущенная КНДР баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. Другие подробности пуска не приводились.

До того Северная Корея заявила, что прекратит отправлять воздушные шары с мусором в Южную Корею. Уточняется, что кампания оставила южнокорейцам «достаточный опыт того, насколько неприятно они себя чувствуют».

29 мая КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Незадолго до этого власти Северной Кореи заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.

