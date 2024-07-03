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07:17, 3 июля 2024Бывший СССР

Четыре поселка в ДНР остались без света после атаки ВСУ

Мэр Горловки Приходько: четыре поселка в ДНР остались без света после атаки ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Четыре поселка в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) остались без света после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Речь идет о поселках Мичурина, Ртутного комбината, шахты имени Н. А. Изотова, Химик, уточнил чиновник.

Накануне вечером Приходько рассказал о том, что в поселке станции Никитовка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника был уничтожен легковой гражданский автомобиль.

Ранее, 2 июля, ВСУ нанесли удар по населенным пунктам Горностаевка, Днепряны и Алешки Херсонской области. По его словам, пострадавшие от атак находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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      Марина Совина
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