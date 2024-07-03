Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:01, 3 июля 2024Путешествия

Еще один Boeing с россиянами на борту сменил курс из-за поломки

Aviaincident: летевший в Нальчик российский самолет сел в Минводах из-за поломки

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Еще один российский Boeing сел в другом месте из-за поломки. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 2 июля на борту Boeing 737-800, летевшего из столичного аэропорта Внуково в Нальчик. При заходе на посадку в авиагавани назначения пилоты сообщили диспетчеру о технической неисправности самолета.

Материалы по теме:
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024
Один человек погиб и 70 пострадали на рейсе лучшей авиакомпании мира. Что произошло на борту?
Один человек погиб и 70 пострадали на рейсе лучшей авиакомпании мира. Что произошло на борту?
21 мая 2024

Сначала экипаж ушел на второй круг в зону ожидания, а затем сменил курс и приземлился на запасном аэродроме в Минводах. Уточняется, что посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее у другого Boeing 737–800 российской авиакомпании треснуло лобовое стекло во время полета. Несмотря на случившееся, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили увеличить дальность ударов ВСУ по территории России. Как отреагирует Москва?

      Пакистан призвал вернуться в торговле с Россией в прошлый век

      Больная раком 56-летняя телеведущая раскрыла подробности лечения

      Устроителей поединка для назвавшего соперника «русской свиньей» бойца ММА Рзаева наказали

      Борисов рассказал о 125 безаварийных ракетных пусках России

      Еще один Boeing с россиянами на борту сменил курс из-за поломки

      Форум «Стратегия опережающего развития» прошел на ВДНХ

      Предполагаемого взяткодателя бывшему мэру российского города взяли под стражу

      Смоделирована судьба вещества в диске вокруг черной дыры

      В Крыму родственница олигарха сбила на самокате коляску с трехлетней девочкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше