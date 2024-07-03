Еще один Boeing с россиянами на борту сменил курс из-за поломки

Aviaincident: летевший в Нальчик российский самолет сел в Минводах из-за поломки

Еще один российский Boeing сел в другом месте из-за поломки. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 2 июля на борту Boeing 737-800, летевшего из столичного аэропорта Внуково в Нальчик. При заходе на посадку в авиагавани назначения пилоты сообщили диспетчеру о технической неисправности самолета.

Сначала экипаж ушел на второй круг в зону ожидания, а затем сменил курс и приземлился на запасном аэродроме в Минводах. Уточняется, что посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее у другого Boeing 737–800 российской авиакомпании треснуло лобовое стекло во время полета. Несмотря на случившееся, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса.