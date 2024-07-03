Футбольный агент заявил о желании «Спартака» купить футболиста сборной Турции

Ткаченко заявил о желании «Спартака» купить футболиста сборной Турции Актюркоглу

Футбольный агент Герман Ткаченко заявил о желании московского «Спартака» купить футболиста «Галатасарая» и сборной Турции Керема Актюркоглу. Он высказался на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

По его словам, у красно-белых большой трансферный бюджет в размере 50-70 миллионов евро. «Они будут все сейчас опровергать, но я просто знаю. У "Спартака" есть деньги. Может быть, это бюджет на два окна, но он есть. Сильный "Спартак" нужен всей лиге», — заявил Ткаченко.

Актюркоглу в минувшем сезоне провел 37 матчей в чемпионате Турции. Он забил 12 мячей и сделал шесть голевых передач. На нынешнем чемпионате Европы полузащитник провел четыре матча, в которых забил один гол.

«Спартак» 1 июля объявил о первом летнем трансфере. В московскую команду из испанского «Бетиса» перешел бразильский форвард Виллиан Жозе.