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19:29, 1 июля 2024Спорт

«Спартак» объявил о переходе бразильского нападающего из испанского клуба

«Спартак» объявил о переходе бразильского нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе

Фото: Jason Cairnduff / AP

Московский «Спартак» объявил о переходе бразильского нападающего испанского «Бетиса» Виллиана Жозе. Сообщение опубликовано на сайте клуба.

О сумме трансфера, а также о длительности контракта с форвардом не сообщается. «Это классический центральный нападающий, которого отличают голевое чутье, сильный удар, классная игра головой», — говорится в заявлении.

В прошедшем сезоне Жозе провел 33 матча в чемпионате Испании. Бразильский форвард забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего Жозе в 5 миллионов евро. Он привлекался в сборную Бразилии, составленную из игроков не старше 20 лет.

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      Алексей Гусев
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