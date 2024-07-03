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23:43, 3 июля 2024Спорт

Глава Федерации спортивной борьбы России отреагировал на арест тренера сборной

Мамиашвили выразил надежду, что арест тренера Исматзоды был недоразумением

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на арест тренера сборной страны по вольной борьбе Алишери Исматзоды. Его слова приводит «Матч ТВ».

Функционер выразил надежду на то, что это было недоразумением. «Я близко никогда с ним не контактировал, но по характеристикам Алишери — ответственный человек, окончил РГУФК. Уверен, будут проведены крайне профессиональные и объективные мероприятия без предвзятости», — заявил Мамиашвили.

Об аресте Алишери стало известно ранее 3 июля. Он обвиняется в склонении, вербовке или ином вовлечении лица в совершении хотя бы одного из преступлений террористической направленности или подготовке лица в целях совершения такого преступления. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Исматзода родился в 1992 году. Он является мастером спорта по вольной борьбе и тренером высшей категории.

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      Алексей Гусев
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