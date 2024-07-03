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20:20, 3 июля 2024Наука и техника

Глава «Роскосмоса» отправится в Китай для обсуждения ядерной установки на Луне

Борисов: планируется визит в Китай для обсуждения ядерной установки на Луне

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов планирует 10 июля совершить рабочий визит в Китай, где проведет обсуждение с китайскими партнерами перспектив освоения Луны, в частности размещение на ее поверхности российской ядерной энергоустановки. Об этом сообщает ТАСС.

«Это достаточно сложный процесс, но мы за него беремся и надеемся, что на переговорах, которые предстоят — я туда 10 июля еду — с коллегами из Китая перейдем к практической реализации», — сказал руководитель госкорпорации на пленарном заседании Госдумы.

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В июне заместитель гендиректора «Роскосмоса» по космическим комплексам и науке Александр Блошенко заявил, что доступ к российской ядерной энергоустановке на Луне получат все участники китайской международной научной лунной станции International Lunar Research Station (ILRS).

В июне заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что создание российско-китайской станции на Луне завершится к 2036 году.

В мае Борисов заявил, что отправки на Луну ядерной установки российского производства для совместной российско-китайской станции можно ожидать после 2036 года.

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      Иван Потапов
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