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10:35, 6 июня 2024Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о доступе к российской ядерной энергоустановке на Луне

Блошенко: доступ к российской ядерной установке на Луне получат участники ILRS

Фото: Nicolas Thomas / Unsplash

Доступ к российской ядерной энергоустановке на Луне получат все участники китайской международной научной лунной станции International Lunar Research Station (ILRS). Об этом «Интерфакс» рассказал заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по космическим комплексам и науке Александр Блошенко.

По его словам, заказчиком изготовления ядерной энергоустановки выступает госкорпорация, о чем китайская сторона получила предложение от российской. В задачи разрабатываемой установки будет входить выработка энергии, которой смогут воспользоваться Китай и другие участники проекта ILRS для обеспечения электроснабжения модулей станции и ее робототехнических систем.

Блошенко подчеркнул, что проекты по созданию ядерной энергоустановки для ILRS и ядерного буксира Зевс не пересекаются. «Первый проект направлен на создание напланетной электростанции, второй — на создание орбитального комплекса с ядерным буксиром для полета в дальний космос», — напомнил руководитель.

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Ранее заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что создание российско-китайской станции на Луне завершится к 2036 году.

В мае гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявил, что отправки на Луну ядерной установки российского производства для совместной российско-китайской станции можно ожидать после 2036 года.

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      Иван Потапов
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