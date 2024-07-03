На всей территории региона России объявили угрозу ракетного удара

Врио курского губернатора Смирнов: в регионе объявлена ракетная опасность

На всей территории Курской области объявили ракетную опасность. О риске ракетного удара жителей предупредил врио губернатора приграничного российского региона Алексей Смирнов в Telеgram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал губернатор.

Тем временем глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об объявлении сигнала ракетной опасности — ее на территории всего региона или его части объявляют в шестой раз за день. Очевидцы также сообщали о взрывах в городе, впоследствии стало известно о пожаре на станции техобслуживания в регионе и перехвате снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.

В ночь со 2 на 3 июля ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Брянскую и Московскую области, а также Краснодарский край. Силы ПВО перехватили пять дронов над Белгородской областью, четыре — над Брянской, один — над Московской областью. Еще два морских дрона уничтожили у Новороссийска.