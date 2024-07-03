Отказ НАТО согласовывать долгосрочную помощь Украине объяснили

Политолог Топорнин: срок помощи Украине нацелен на скорое завершение конфликта

Страны НАТО отказались согласовывать долгосрочную помощь Украине, чтобы страна нацелилась на скорейшее завершение конфликта с Россией, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, почему Североатлантический альянс одобрил военную поддержку Киеву лишь до 2025 года.

Что касается более длинного срока, то политическая ситуация сейчас на перепутье. (...) Политическая конфигурация в Европе к концу года может существенно измениться. Во всяком случае будут вноситься ощутимые коррективы во внешнеполитические решения, поэтому сейчас никто не хочет брать таких длинных обязательств Николай Топорнин политолог

«В кулуарах об этом говорят, и даже уже [президент Украины Владимир] Зеленский коммуницирует в этих разговорах, чтобы в течение 2025 года завершить военную фазу конфликта. Может быть, они из этого исходят, такой сигнал дают Украине, что они должны концентрироваться в том числе и на поиске компромиссных мирных форм с Россией. А если они примут решение продлить финансирование до 30-го года, то правительство Украины будет продолжать вкладывать деньги в конфликт», — поделился мнением политолог.

3 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны Североатлантического альянса отказались взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины. Он предлагал ежегодно выделять стране по 40 миллиардов евро.

При этом источники Reuters сообщали, что члены военного блока договорились о финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро на 2025 год. По информации агентства, лидеры стран альянса подпишут это обязательство на следующей неделе в Вашингтоне на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля.