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10:50, 3 июля 2024Спорт

Пульс Роналду после промаха с пенальти в матче со Словенией подсчитали

Пульс Роналду перед ударом в серии пенальти со Словенией упал с 177 до 103

Фото: Heiko Becker / Reuters

Пульс нападающего сборной Португалии Роналду после промаха с пенальти в матче Евро-2024 со Словенией составил 177 ударов в минуту. Подсчетами делится Telegram-канал «Первый спорт».

Основное время матча завершилось вничью 0:0. На 105-й минуте португальцы заработали пенальти, который не реализовал Роналду. После этого форвард расплакался.

При этом Роналду первым среди португальцев пошел исполнять удар в послематчевой серии одиннадцатиметровых. За короткое время его пульс упал со 177 до 103. Со второй попытки нападающий был точен, его мяч помог португальцам выиграть серию пенальти.

Португалия вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет со сборной Франции. Встреча пройдет 5 июля на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге и начнется в 22:00 по московскому времени.

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      Андрей Стрельцов
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