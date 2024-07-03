В Госдуме оценили идею ввести дополнительный выходной для одной категории граждан

Бессараб не поддержала идею сделать 8 июля выходным для многодетных семей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала идею ввести дополнительный выходной 8 июля для многодетных семей. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснила, что появление календарного праздничного дня только для одной категории граждан сопряжено с рядом трудностей.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила сделать 8 июля, День семьи, любви и верности, выходным для многодетных семей. По мнению депутата, это не снизит производительность труда, потому что большинство мам из 2,4 миллиона многодетных семей посвящают себя воспитанию детей, не находясь в трудовых отношениях.

«8 июля — это день не только многодетных семей, это и их праздник тоже, и такие семьи нужно чествовать и в этот день, и во все другие за их вклад в традиционные семейные ценности и в демографию нашей страны. Тем не менее День семьи, любви и верности нужно отмечать всем без установления пятнадцатого календарного праздничного дня. (...) Пятнадцать выходных уже будет многовато для нашей экономики», — объяснила Бессараб.

Что касается дополнительного выходного дня, очень сложно выделить отдельную социальную группу и только для нее установить выходной. Каким образом доказывать работодателю факт многодетности, если дети уже выросли? Как будет Россия будет компенсировать эти выходные работодателям? А если не будет, то работодатель будет с опаской относить к приему на работу многодетных граждан Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом депутат подчеркнула, что День семьи любви и верности является праздничным не только для многодетных граждан. «Разве можно считать День семьи, любви и верности непраздничным днем для, например, пожилых людей, кто вместе прожил 50 лет? Пусть даже у них не будет детей. Нельзя так сужать понятие этого дня и его масштабы для России», — отметила парламентарий.

В мае спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о том, чтобы в будущем сделать день инаугурации президента России выходным днем. «Мне кажется, можно подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить, наверное, сделать этот день по-настоящему праздничным для людей, выходным днем», — рассказывала она.