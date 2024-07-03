Власти рассказали о работе порта Новороссийска после атаки дронов ВСУ

Власти Новороссийска: городской порт работает штатно после атаки ВСУ

Порт Новороссийска продолжает функционировать в штатном режиме после атаки украинских дронов на город. Об этом власти города сообщили РИА Новости.

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Новороссийск двумя безэкипажными катерами.

Работа городского порта не была нарушена из-за атак, рассказал собеседник агентства.

В ночь со 2 на 3 июля атакам ВСУ подверглись четыре российских региона — Краснодарский край, а также Белгородская, Брянская и Московская области. Об очередной попытке украинских войск атаковать приграничные регионы сообщили президенту России Владимиру Путину.