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18:24, 3 июля 2024Путешествия

Вылет российского самолета сорвался из-за потерявшей сознание 17-летней девушки

Aviaincident: борт Red Wings прервал вылет в Кемерово из-за обморока пассажирки

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Вылет самолета российской авиакомпании Red Wings сорвался из-за упавшей в обморок пассажирки. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла вечером 2 июля на борту Sukhoi Superjet 100, который должен был выполнять рейс из Екатеринбурга в Кемерово. Перед отправлением 17-летней девушке стало плохо на борту — она потеряла сознание из-за низкого давления.

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Экипаж воздушного судна прервал вылет и вернулся на стоянку, россиянке оказали медицинскую помощь. «Пассажирка решила отказаться от перелета. После этого самолет вылетел в Кемерово», — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Ранее российский Boeing 737-800 не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за поломки. Самолет следовал из Москвы в Нальчик, но сел в Минводах.

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      Мария Борисова
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