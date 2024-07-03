Жители Подмосковья остались без воды в рекордную жару

«Подъем»: жителям подмосковного Чехова отключили воду в 30-градусную жару

В подмосковном городе Чехов жители остались без горячей и холодной воды. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

Жалобы раздаются сразу из нескольких населенных пунктов. Люди отмечают, что их никто не предупреждал о предстоящих отключениях. В такую жару без воды особенно страдают пожилые люди. Одна из жительниц деревни Крюково (Чеховский район, Московская область) рассказала, что в июне воду уже отключали четыре раза на 8-11 часов в сутки. По ее словам, отключение называют плановым и обещают вернуть воду, как только закончатся работы.

Аномальная жара прекратится только к ближайшим выходным, 6 и 7 июля. В пятницу, 5 июля, температура понизится более чем на 10 градусов. Однако тогда же ожидаются грозы, дожди и порывы ветра.

В середине июня из-за аварии без воды остались около 300 тысяч жителей Курганской области. До этого из-за вызванного ливнями потопа горячая вода перестала поступать в квартиры жителей ЖК CitiMix на юго-западе Москвы.