Актер «95-го квартала» бежал с Украины в США

Актер «95-го квартала» Ханумак бежал с Украины в США

Актер «95-го квартала» Руслан Ханумак бежал с Украины в США. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что детали бегства 34-летнего актера студии действующего президента Украины Владимира Зеленского неизвестны. Сам Ханумак написал короткий пост в социальных сетях.

«Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой», — отметил актер.

Ранее сообщалось, что на Украине набирает популярность новый способ уклонения от мобилизации — мужчины специально пытаются совершить преступление, чтобы попасть в тюрьму. Некоторые уклонисты пытаются попасть в зарубежные тюрьмы, например, в Финляндии.