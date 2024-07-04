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21:52, 4 июля 2024Бывший СССР

Актер «95-го квартала» бежал с Украины в США

Актер «95-го квартала» Ханумак бежал с Украины в США

Фото: David W Cerny / Reuters

Актер «95-го квартала» Руслан Ханумак бежал с Украины в США. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что детали бегства 34-летнего актера студии действующего президента Украины Владимира Зеленского неизвестны. Сам Ханумак написал короткий пост в социальных сетях.

«Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой», — отметил актер.

Ранее сообщалось, что на Украине набирает популярность новый способ уклонения от мобилизации — мужчины специально пытаются совершить преступление, чтобы попасть в тюрьму. Некоторые уклонисты пытаются попасть в зарубежные тюрьмы, например, в Финляндии.

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      Евгений Силаев
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