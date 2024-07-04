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23:28, 4 июля 2024Бывший СССР

Актер «95-го квартала» прокомментировал свой побег с Украины

Актер «95-го квартала» Ханумак заявил, что покинул Украину законно

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Актер «95-го квартала» Руслан Ханумак заявил, что покинул Украину на законных основаниях. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на социальные сети артиста.

Шоумен отметил, что его признали непригодным для военной службы из-за астмы. В качестве подтверждения он приложил документ, который подтверждает отсрочку до 3 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ханумак бежал в США. При этом детали бегства 34-летнего актера студии действующего президента Украины Владимира Зеленского остались неизвестны.

До того стало известно, что на Украине набирает популярность новый способ уклонения от мобилизации — мужчины специально пытаются совершить преступление, чтобы попасть в тюрьму. Некоторые уклонисты пытаются попасть в зарубежные тюрьмы, например, в Финляндии.

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      Евгений Силаев
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